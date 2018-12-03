إدارة الشباب تمدد عقد بن العمري حتى 2021

أعلنت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان تجديد عقد المدافع جمال الدين بن العمري حتى 2021 كأحد اللاعبين، الذين جددت عقودهم خلال الأيام الماضية.

ومددت إدارة النادي العاصمي عقود كل من الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، والثنائي عبدالملك الشمري ومحمد سالم، بعدما شارفوا على الدخول في الفترة الحرة.

وقالت إدارة الشباب عبر حساب النادي الرسمي في "تويتر" إن المدافع الجزائري أمضى على عقد يربطه في النادي حتى صيف 2021.

وانتقل بن العمري إلى الشباب صيف 2016، وبقي عنصراً أساسياً في خط دفاع الفريق، وخاض معه 45 مباراة في كل البطولات سجل خلالها هدفين.