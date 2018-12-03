النصر يحتج على مشاركة لاعبي الوحدة

قدمت إدارة النصر مذكرة احتجاج إلى اتحاد القدم السعودي حول مشاركة لاعبين من مواليد السعودية مع فريق الوحدة في المباراة التي انتهت لمصلحة الأخير 2-1 ضمن الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستطاع الوحدة قلب التأخر إلى فوز بفضل هدفين من أحمد عبده جابر ليحصل الفريق المكي على فوز ثمين ويواصل انتصاراته بعدما تغلب على الباطن في الجولة التي سبقتها.

وكتب حساب النصر على "تويتر": قدمت إدارة النصر بعد نهاية مباراة النصر وشقيقه نادي الوحدة مساء الأحد مذكرة احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم حول إشراك نادي الوحدة لاعبين من مواليد المملكة العربية السعودية في المباراة، وهو الأمر الذي يخالف لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشرك فابيو كاريلي مدرب الوحدة علي النمر في الشوط الثاني إلى جانب عبده الذي دخل المباراة أساسياً، وهو ما رأته إدارة النصر مخالفاً للوائح الاتحاد.