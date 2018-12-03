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بن يوسف يدخل تدريبات الاتفاق استعداداً للديربي

المصدر: العربية.نت
بن يوسف تعرض إلى الإصابة مع منتخب بلاده
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انضم المهاجم التونسي الدولي، فخر الدين بن يوسف، إلى تدريبات الاتفاق يوم الاثنين قبل أيام من مواجهة القادسية في ديربي الشرقية، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون المباراة الأولى للمدرب الإسباني سيرخيو بيرناس كمدرب دائم، بعدما تولى قيادة الفريق في مواجهة الشباب التي انتهت بالتعادل 2-2 كمكلف.

وتعرض بن يوسف إلى الإصابة في أسبوع فيفا الأخير الذي أقيم بعد الجولة التاسعة، وغاب عن الفريق في مباراتي التعاون والشباب التي خرج منهما الاتفاقيون بنقطة واحدة.

وشارك اللاعب التونسي بتسجيل هدف واحد أمام الباطن في الجولة الثانية من المسابقة، كما صنع هدفاً ثانياً في ذات المباراة.

كلمات دالّة

#القادسية, #فخر الدين بن يوسف, #الاتفاق

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