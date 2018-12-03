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غيدي: الأهلي سيتسلح بالبدلاء لمواجهة وفاق سطيف

المصدر: العربية.نت
المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحافي
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أكد الأرجنتيني بابلو غيدي مدرب أهلي جدة معاناة فريقه من الغيابات، بيد أنه شدد على تجهيز عدد من البدلاء عندما يلاقي وفاق سطيف الجزائري في ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتغلب أهلي جدة على وفاق سطيف في مباراة الذهاب بهدف، ويستضيفه يوم الثلاثاء لحسم التأهل إلى الدور التالي.

وقال غيدي في المؤتمر الصحافي: نريد الحصول على الفوز والتأهل إلى الدور الثاني رغم صعوبة المباراة والخصم، لأن ذلك سيكون انطلاقة الأهلي.

وواصل: لعبنا جيداً في الدوري ويجب علينا أن نقدم المزيد ونحقق الانتصارات في جميع البطولات. مشيداً بجماهير الأهلي وحضورها للمباريات.

وختم حول اللاعبين الشاب: هم مستقبل الأهلي ومنحناهم الكثير من دقائق اللعب في عدد من مباريات الموسم الجاري.

كلمات دالّة

#كأس زايد للأندية الأبطال, #وفاق سطيف, #الأهلي, #بابلو غيدي

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