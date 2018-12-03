فواز القرني: من المستحيل تغيير جميع لاعبي الاتحاد

أكد فواز القرني حارس مرمى اتحاد جدة أن فريقه بحاجة إلى دعم الجماهير لتجاوز الأزمة التي يمر بها حالياً، مضيفاً بأن على الجماهير تقبل التعثر مثلما تتقبل الانتصار.

وتعادل اتحاد جدة يوم الأحد مع ضيفه الحزم 2-2 في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليبقى متذيلاً للترتيب دون انتصار وبرصيد 3 نقاط.

وقال القرني لـ"العربية": نحن قادرون على مواجهة النتائج السلبية، لكن نحتاج إلى دعم وتكاتف الجماهير، التي عليها تقبل التعثر مثلما تتقبل الفوز، وهذا ما نشعر به نحن داخل الفريق. وواصل: الجماهير دائماً ما تكون عاطفية اليوم مثلاً كان هناك مطالبات بتغيير اللاعبين وهذا أمر مستحيل، نحن نمثل الكيان الاتحادي، وكل لاعب محلي أو أجنبي يريد أن يرى الفريق في أفضل حال.