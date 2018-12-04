أهلي جدة يحجز مقعده في ربع نهائي كأس زايد للأبطال

‏‫حجز أهلي جدة مقعده في الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، يوم الثلاثاء، عقب تعادله أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري 1-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهاباً بالجزائر، بهدف نظيف سجله مهاجمه الشاب عبدالرحمن غريب، وتبقى مقعدين فقط على اكتمال أضلاع الدور ربع النهائي، حيث سيواجه اتحاد الجزائر ضيفه المريخ السوداني، وسيلعب الرجاء المغربي أمام ضيفه الإسماعيلي المصري منتصف الأسبوع المقبل.

وشهد الشوط الأول أفضلية لوفاق سطيف الذي تمكن من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 17 عن طريق لاعبه حمزة بانوح بعدما أكمل تمريرة زميله سمير عيبود بقدمه في شباك الأهلي.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 50 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مدافعه سعيد المولد الذي استغل تمريرة زميله محمد عبدالشافي ليضع الكرة في الشباك، ونجح الأهلي بفرض سيطرته وإخماد خطورة وفاق سطيف إلى أن أعلن الحكم نهاية المباراة بوصول الفريق إلى الدور ربع النهائي.