إدارة الوحدة في بيان: علي النمر مقيد كلاعب سعودي

أكدت إدارة الوحدة أن علي النمر مقيد في كشوفات الفريق كلاعب سعودي، وأن زميله أحمد عبده لاعب مواليد، وذلك رداً على الأخبار التي انتشرت حول إشراك النادي لاعبين مواليد أمام النصر في المباراة التي كسبها الفريق بهدفين مقابل هدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت إدارة الوحدة في بيانها: يؤكد نادي الوحدة سلامة موقفه بإشراك الثنائي علي النمر وأحمد عبده، كون الأول مقيدا في كشوفات الفريق كلاعب سعودي وهو ما تكفله لوائح اتحاد القدم، وأن عبده هو لاعب المواليد.

وكانت إدارة النصر قد رفعت مذكرة احتجاج رسمي على مشاركة الثنائي النمر وعبده في المباراة الدورية التي خسرها الأصفر بهدفين مقابل هدف.