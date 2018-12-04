النصر يطبق "اليوم الكامل" قبل مواجهة الهلال

طبّق البرتغالي هيلدر كريستوفاو مدرب النصر المؤقت برنامج "اليوم الكامل" والمشتمل على تدريبات صباحية ومسائية قبل أيام من مواجهة الهلال ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويصل النصر إلى الديربي بعد خسارة مفاجئة أمام الوحدة في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف، ما جعل الفارق بين الغريمين 5 نقاط مع بقاء مواجهة مؤجلة للهلال أمام أحد.

وشهدت تدريبات النصر يوم الثلاثاء تواجد إداري كبير تمثل برئيس النادي سعود آل سويلم ونائبه عبدالعزيز الجليل وعبدالكريم المنصور المشرف على الفريق بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.



ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة جمعها من ثماني انتصارات وتعادل وحيد مقابل خسارتين.