الهلال يتقدم قائمة المستفيدين من "فيفا" بـ7.5 مليون

حصلت الأندية السعودية على 24 مليون ريال سعودي نظير مشاركات لاعبيها في مونديال روسيا الذي أقيم بين يونيو ويوليو الماضيين، تزعمها الهلال بحصوله على 7.5 مليون ريال بعد مشاركة 9 من لاعبيه في البطولة.

وحصل الهلال على مليوني دولار أميركي يمثلان قيمة التعويض عن مشاركة لاعبيه الذين ظهروا في المونديال وهم عبدالله المعيوف، أسامة هوساوي، محمد البريك، علي آل بليهي، محمد البريك، سلمان الفرج، سالم الدوسري، محمد كنو وعبدالملك الخيبري.

وحصل أهلي جدة على 7 ملايين ريال سعودي بعد مشاركة ياسر المسيليم ومحمد العويس ومعتز هوساوي ومنصور الحربي وتيسير الجاسم ومهند عسيري وحسين المقهوي مع المنتخب السعودي، بالإضافة إلى مارك ميليغان الذي شارك مع منتخب أستراليا ومحمد أمين بن عمر لاعب منتخب تونس.

وجاء الشباب ثالثاً بمبلغ 2.6 مليون ريال سعودي، بعدما ضم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لاعبه عبدالله الخيبري، بالإضافة إلى وجود التونسي فاروق بن مصطفى مع منتخب بلاده.

وحصل النصر على المبلغ ذاته بعدما تواجد محمد السهلاوي وعمر هوساوي مع المنتخب السعودي، وفرجاني ساسي مع منتخب تونس، أما اتحاد جدة فحصل على 1.2 مليون ريال بعد مشاركة محمود كهربا مع منتخب مصر.

واستفاد الفتح 700 ألف ريال نظير مشاركة محمد عبدالشافي مع مصر، و التعاون من تواجد حارسه المصري عصام الحضري مع منتخب بلاده وحصل على 570 ألف ريال سعودي، أما الباطن الذي شارك حارس مرماه أيمن المثلوثي مع منتخب تونس فحصل على 477 ألف ريال، وحصل الرائد على 500 ألف ريال بعد مشاركة شيكابالا مع منتخب مصر.