بيتيفيا: يجب التعامل بذكاء مع الاتفاق

أشار إيفاييلو بيتيفيا، مدرب القادسية، إلى أن مواجهة الديربي أمام الاتفاق تتطلب من اللاعبين التعامل بذكاء مع تفاصيل المباراة، وتمنى أن يقدم اللاعبون أداء جيدا.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء: هدفنا تحقيق النقاط الثلاث، والظهور بمستوى مميز، وأعلم مدى أهمية المباراة، ولكن بالنسبة لي شخصيا أعتبرها مثل جميع المواجهات القادمة وفي ذات الأهمية، والمطلوب تحقيق النقاط المتاحة. وأضاف: كل مباراة تحتاج إلى تكتيك خاص في الملعب، لأن الفرق تختلف والظروف تتغير أيضا.

بدوره، شدد المهاجم هارون كمارا على أهمية تقديم مستوى مميز يعكس روح الفريق العالية، وتابع: ندخل جميع المباريات بهدف واحد وهو تحقيق النقاط الثلاث، ومواجهة الاتفاق عبارة عن ثلاث نقاط فقط.

وأردف: جماهير القادسية هم الوقود الحقيقي لنا، ونتمنى أن نشاهدهم في المدرجات، لاسيما أننا نقدم يوميا بعد يوم مستوى أفضل من السابق، ونسعى لإسعادهم بتحقيق الفوز على الاتفاق.

ويقام ديربي الشرقية يوم الخميس بين الاتفاق والقادسية ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل القادسية المركز الـ11 "11 نقطة"، بينما يتواجد الاتفاق سابعا بـ 15 نقطة.