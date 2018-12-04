لجنة الحكام: الاتحاد الصيني طلب كلاتينبرغ بشكل شخصي

أكدت لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي أنها لم تتلقَ أي دعوة من الاتحاد الصيني لإدارة مباريات الأخير، مشيرة إلى أن مارك كلاتينبرغ تلقى دعوة شخصية لتحكيم مباراة كأس الاتحاد الصيني الأسبوع الماضي.

وتولى كلاتينبرغ قيادة نهائي كأس الاتحاد الصيني بين بكين غوان وشاندونغ لونينغ يوم 25 نوفمبر الماضي، وقال الحكم السابق عبدالرحمن الزيد في تصريحات تلفزيونية إن الاتحاد الصيني طلب حكاماً سعوديين لقيادة المباراة، لكن كلاتنيبرغ هو من ذهب.

وقالت اللجنة في تغريدة على حساب الاتحاد السعودي في "تويتر": تؤكد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي عدم تلقيها أي دعوة من الاتحاد الصيني لكرة القدم لإدارة حكامها السعوديين لمباريات في الدوري الصيني، وأن مشاركة السيد مارك كلاتنبيرغ بالتحكيم فيه بناءً على دعوة تلقاها شخصياً.