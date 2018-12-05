احتجاج النصر على النمر والرد الوحداوي.. القصة كاملة

يترقب الشارع الرياضي رد اتحاد الكرة السعودي على الاحتجاج المقدم من قبل نادي النصر، بعد مطالبته بمنحه نقاط مباراته أمام الوحدة في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعود التفاصيل إلى الدقيقة 57، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم النصر بهدف في شباك الوحدة، وبعدها بدقيقة دخل علي النمر لاعب الوحدة بديلا عن عمر باخشوين، حينها كان اللاعب أحمد عبده لاعب المواليد يشارك مع الوحدة وسجل بعدها هدفي الفوز، في المباراة التي انتهت 2-1.

وتقدم النصر باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي عقب المباراة، وكشف النادي في حسابه على "تويتر" عن إشراك الوحدة لاعبين من مواليد السعودية في مباراة الوحدة هو الأمر الذي يخالف لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم بحسب تغريدتهم.

وردت إدارة نادي الوحدة بعدها بحوالي ثلاث ساعات، وأكد في بيان أن علي النمر مقيد في كشوفات الفريق كلاعب سعودي وأن زميله أحمد عبده لاعب مواليد ، وأشار النادي في بيانه إلى سلامة موقفه بإشراك الثنائي علي النمر وأحمد عبده بما تكفله لوائح اتحاد القدم.

وأعقب التغريدتان ردة فعل كبيرة من قانونيين ومغردين للوقوف مع احتجاج النصر أو تأييد موقف الوحدة واستشهادات كثيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي منها استشهادهم بتغريدة لنادي الوحدة نفسه بعد توقيعه مع النمر بأنه لاعب مواليد، كما استشهد الواقفون في صف الفريق المكي ببيان للاتحاد السعودي صدر في أبريل الماضي بأن تتم معاملة لاعبي المواليد كلاعبين سعوديين قبل أن يضع آخرون صورة لتعميم من الاتحاد السعودي موزع على مكاتبهم بأنه لا يجوز أن يشارك أكثر من لاعب مواليد في ذات المباراة.

واتجه آخرون إلى الفقرة 2/8 من المادة الثامنة والعشرين في الفصل 11 في لوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتي تنص على أن اللاعب لا يتم الاعتراف به كسعودي إلا من خلال بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

واستند الواقفون إلى جانب احتجاج النصر على الفقرة السابعة من المادة السادسة والخمسين في الفصل التاسع عشر بلائحة الاحتراف، بأنه يجوز للاعب غير السعودي المسجل في الاتحاد بموجب أحكام هذه اللائحة أن يتقدم بطلب تغيير جنسيته المسجل بها إلى أي جنسية قد يحصل عليها بتقديم مستندات صادرة عن السلطات المختصة في بلدانهم تبين أن اللاعب المعني قد حصل على الجنسية قبل سنة واحدة على الأقل من تاريخ تقديم اللاعـب طلبه.