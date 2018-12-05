الأرقام تميل للاتفاق على حساب القادسية في عصر الاحتراف

يطمح الاتفاق إلى أن تكون مواجهة غريمه التقليدي القادسية، بداية العودة للانتصارات، في حين يبحث الأخير عن مواصلة حصده للنقاط حينما يلتقيان يوم الخميس، ‏‫في ديربي الشرقية في المواجهة التي ستقام على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات المرحلة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحمل الاتفاق مسيرة ناجحة في مواجهاته المباشرة أمام غريمه التقليدي القادسية خلال مشوارهما في دوري المحترفين السعودي والذي انطلقت مبارياتهما موسم 2009-2010 ، حيث التقيا في 10 مباريات كان نصيب الاتفاق منها 5 انتصارات مقابل خسارتين وتعادلا في 3 مواجهات.

وبدأت مواجهاتهما في دوري المحترفين السعودي موسم 2009-2010 حينما تعادلا ذهاباً 1-1، سجّل للاتفاق يوسف السالم وأحرز للقادسية عبده حكمي، وفي مواجهة الإياب حسم القادسية اللقاء لصالحه بفوزه 2-صفر، سجلها مبارك الأسمري والنيجيري جون جامبو.

وفي موسم 2010-2011 فاز الاتفاق ذهاباً بثلاثية نظيفة، سجلها يوسف السالم "هدفين" والأرجنتيني سباستيان تيغالي، وفي مواجهة الإياب كرر الاتفاق تفوقه بفوزه بهدف نظيف سجله الأرجنتيني تيغالي، وفي موسم 2011-2012 فاز الاتفاق ذهاباً بهدف نظيف سجله مهاجمه يوسف السالم، وفاز إياباً 3-2 سجل للاتفاق تيغالي"هدفين" ويوسف السالم، وسجّل للقادسية، فهد الدوسري "هدفين".

وتوقفت مواجهاتهما في 4 مواسم متتالية بدوري المحترفين السعودي، عقب هبوطهما إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن عادة موسم 2016-2017 حينما تعادلا ذهاباً 2-2 وسجل للاتفاق جمعان الدوسري والعراقي سعد عبدالامير بالخطأ في مرمى فريقه، وأحرز للقادسية عبدالمحسن فلاتة وعبدالرحمن العبيد، وتعادلا اياباً 1-1، سجل للاتفاق هزاع الهزاع، وسجل للقادسية البرازيلي إيلتون خوزيه.

وفي الموسم الماضي فاز القادسية ذهاباً 2-1، سجلها البرازيلي بيسمارك فيريرا وعبدالرحمن العبيد، وللاتفاق الأرجنتيني رودريغو ساليناس، وفي مواجهة الإياب فاز الاتفاق 2-1 عن طريق كلا من حامد الغامدي وعلي هزازي، وللقادسية هارون كمارا.