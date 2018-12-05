البريكي: أي قرار غير قبول احتجاج النصر.. ظالم

كشف أحمد البريكي المدير التنفيذي لنادي النصر أن عريضة الاحتجاج التي أرسلت إلى اتحاد كرة القدم، يوم الثلاثاء، تم دراستها من كافة النواحي وكل الاحتمالات الموجودة أسوأ من الثانية بالنسبة لنادي الوحدة ولاعبه علي النمر، مشيرا إلى أن النصر تحكمه الأنظمة والقوانين ولن يخرج عن النظام.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "في المرمى" : تصريحات حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة هي محاولة تضليل كما استفز نادي النصر بتصريحاته، لأن الجنسية تمنح وفقا لقوانين لا يمكن التأثير عليها، والجواز لا يثبت جنسية اللاعب حتى لو تواجد في الشباب أو الدوري الإسباني، وإذا ما كان هو مواطن سعودي لابد من رؤية جنسيته وفقا للنظام، لأن الجواز لسهولة التنقل وليس لإثبات الجنسية.

وأردف: الذي كتب في العقد أن اللاعب سعودي يجب أن يحاسب، ولا يجب أن يغلق الموضوع والنقاط الثلاث ستعود للنصر، وذلك وفقا للوائح الموجودة في المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن اللاعب سالم علي مسجل في نادي النصر كلاعب مواليد ومعار إلى نادي الحزم، وهو ذات اللاعب الذي تواجد مع علي النمر في المنتخب بدورة كأس الخليج 23 في الكويت، وواصل: في الدوري السعودي اللوائح مبنية على النظام المحلي، ومنذ يوم المباراة ونعلم أن لدينا قضية ناجحة، وسنأخذ حقنا.