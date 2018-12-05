توامبا التعاون ومدرب الفيحاء يفوزان بأفضلية شهر نوفمبر

حقق الكاميروني توامبا لاعب التعاون والصربي سلافوليب موسلين جائزتي أفضل لاعب ومدرب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن شهر نوفمبر، بحسب ما أعلنته رابطة دوري المحترفين يوم الأربعاء.

ويتزعم المهاجم الكاميروني صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف سجل منها 3 أهداف في الشهر الماضي أمام الاتفاق والفتح في الجولة الأخيرة من المسابقة، فيما نجح المدرب الصربي موسلين بتغيير شكل الفيحاء وخرج من شهر نوفمبر دون خسارة بعدما تعادل مع الحزم والأهلي وتغلب على الفتح والاتحاد.

وبدأت الجائزة منذ شهر سبتمبر الماضي، وحققها أولاً حارس الاتفاق الجزائري رايس مبولحي ومدرب الهلال البرتغالي جورجي جيسوس، وفي شهر أكتوبر استحوذ الوحدة عليها بحصول لاعبه روميلو أوتيرو على جائزة اللاعبين ومدربه فابيو كاريلي على جائزة أفضل مدرب.