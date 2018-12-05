ديربي مثير في الشرقية.. والاتحاد يبحث عن نفسه في الدوري

يخوض الاتفاق مواجهةً صعبة، يوم الخميس، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على غريمه التقليدي القادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في حين يواصل اتحاد جدة بحثه عن فوزه الأول، حينما يستضيف الفيصلي، وفي الرياض يسعى الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه ضيفه أحد، في حين يواجه الباطن ضيفه الفيحاء، ضمن افتتاح المرحلة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الاتفاق اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على غريمه التقليدي القادسية في ديربي الشرقية، ويأمل في أن تكون هذه المباراة بداية العودة مجدداً إلى المنافسة على أحد المراكز الأربع الأولى بعدما غابت عنه نغمة الانتصارات في المراحل الخمس الماضية، والذي تلقى فيها 4 خسائر متتالية أمام الفيصلي والهلال والنصر والتعاون، وتعادل في المرحلة السابقة أمام الشباب 2-2 ليصبح في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

ويتطلع القادسية لمواصلة نتائجه المميزة بعدما حصد 7 نقاط في المراحل الثلاث الماضية، والذي حقق فيها انتصارين مهمين على أهلي جدة والرائد وتعادل في المرحلة الماضية أمام الفيصلي ليصبح في المركز 11 برصيد 11 نقطة.

بينما يواصل اتحاد جدة بحثه عن انتصاره الأول في الدوري حينما يستضيف الفيصلي، ويأمل الاتحاد في أن تكون هذه المواجهة هي بداية الانطلاق نحو الابتعاد عن مناطق الخطر التي باتت تحاصر الفريق بعد كل جولة، لاسيما أنه يتذيل الترتيب 3 نقاط وقبل نهاية الدور الأول بأربع مراحل، وكان الاتحاد قريباً من تلقي خسارته التاسعة هذا الموسم بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام الحزم إلى تعادل 2-2 في الوقت الأخير.

ويسعى الفيصلي إلى استغلال مستوى مضيفه الفني وتحقيق فوزٍ غاب عن الفريق في المراحل الثلاث الماضية، بعدما تعادل في آخر ثلاث مواجهات له أمام الشباب والهلال والقادسية ليبقى في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

ويطمح الشباب إلى استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف أحد، ولم يعرف الشباب طعم الانتصار في المراحل الثلاث الماضية حينما تعادل أمام الفيصلي والاتفاق وخسر أمام النصر ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة، وستكون مهمة أحد صعبة للغاية إذا ما أراد تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم والذي سيجعله ينافس بقوة على البقاء، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

ويبحث الفيحاء عن تحقيق فوزه الرابع حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن الجريح، وحقق الفيحاء نقطةً ثمينة في المرحلة السابقة عقب تعادله أمام مضيفه أهلي جدة 1-1 في الوقت القاتل ليبقى في المركز العاشر برصيد 12 نقطة، ويتطلع الباطن لإيقاف مسلسل إهدار النقاط والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات التي ستبعده قليلاً عن مناطق الخطر.

ولم يعرف الباطن طعم الانتصارات في المراحل الثلاث الماضية، والتي مني بخسارتين أمام الوحدة والرائد وتعادل أمام الفتح ليبقى في المركز 14 برصيد 8 نقاط.