سوموديكا: أرفض الخسارة.. وسأعيد الشباب إلى وضعه الطبيعي

أكد ماريوس سوموديكا مدرب الشباب أنه شخص يرفض الخسارة، مشيراً إلى أن فريقه لعب واحدة من أجمل مبارياته أمام الاتفاق في الجولة الماضية وانتهت بالتعادل 2-2.

وقال المدرب الروماني في المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء أحد: أنا شخص أرفض الخسارة وجئت من رومانيا لتحسين أوضاع الشباب، ولا أقبل أن ينتهي الموسم وهو يقبع في المراكز المتأخرة مثلما حدث العام الماضي.

وواصل: لعبنا مباراة رائعة أمام الاتفاق، أعتقد أنها أجمل مباراة لعبناها في الموسم، لكن لم يوفق المهاجمون بتسجيل الأهداف، ودليل مستوانا الرائع احتفال لاعبي الاتفاق بالنقطة.

وختم: الشباب سيكون مختلفاً في الفترة المقبلة، فلدي القدرة على إعادته إلى مكانه الطبيعي مثلما فعلت مع أندية سابقة، أما عن العروض الأخرى فلم ألتفت لها، وأملك علاقة جيدة مع المسؤولين في الشباب.