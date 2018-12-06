"الانضباط" توقف بريكي النصر 3 أشهر وتغرمه 100 ألف ريال

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودي، يوم الخميس، كلا من حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة وأحمد البريكي المدير التنفيذي لنادي النصر على خلفية تصريحاتهما حول قضية احتجاج النصر على مشاركة علي النمر لاعب الوحدة.

وأوقفت الانضباط حاتم خيمي 15 يوما، مع دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وقالت اللجنة في بيان نشرته في الحساب الرسمي لاتحاد القدم "تويتر": تأتي العقوبة بسبب الإدلاء بتصريح خلال برنامج تلفزيوني تطرق فيه إلى معطيات تتعلق بملف قضية منظورة أمام لجنة الانضباط والأخلاق، الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام المادة "81-3" من لائحة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة.

بينما أصدرت الانضباط قراراً بحرمان أحمد البريكي من دخول جميع الملاعب لمدة 3 أشهر، بجانب دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وذلك بسبب تصريحاته في البرنامج التلفزيوني حسب ما ذكرت اللجنة والتي ذكرت أنه تصريحاته كانت حول قضية منظورة من قبل الانضباط.

وجاء تصريحات خيمي والبريكي لبرنامج "في المرمى" بخصوص الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد مشاركة علي النمر لاعب الوحدة في مباراة الفريقين الأخيرة، حيث تقدم النصر باحتجاج ضد مشاركة علي النمر في الشوط الثاني إلى جانب أحمد عبده جابر بسبب ما اعتبره النادي مخالفاً للوائح اتحاد القدم كونهما من لاعبي المواليد، ورفضت لجنة الانضباط احتجاج النصر، يوم الأربعاء.