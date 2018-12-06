القادسية يهزم الاتفاق بهدفين في ديربي الشرقية

واصل الاتفاق نتائجه الهزيلة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب خسارته بهدفين أمام ضيفه القادسية في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وتجمد رصيد الاتفاق، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة السادسة على التوالي في البطولة، عند 15 نقطة في المركز السابع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما ارتفع رصيد القادسية إلى 14 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.

وافتتح أحمد يوسف الزين التسجيل لمصلحة القادسية في الدقيقة 29، قبل أن يهدر بيسمارك فيريرا فرصة تعزيز النتيجة، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وأطلق إليتون خوزيه رصاصة الرحمة على آمال الاتفاق في التعادل، بعدما سجل الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.