جيسوس: وجود مدرب النصر يزيد الديربي تشويقاً

اعتبر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال وجود مواطنه هيلدر مدرب النصر المكلف على رأس الإدارة الفنية للأصفر يجعل مواجهة ديربي الرياض أكثر تشويقاً.

وعمل الثنائي البرتغالي سابقاً في نادي بنفيكا الشهير، عندما تولى جيسوس منصب المدير الفني، فيما أشرف هيلدر على الفريق الرديف، وسيتواجهان مجدداً يوم السبت لخوض مباراة الهلال والنصر ضمن الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: وجود هيلدر كمدرب للنصر يزيد الديربي تشويقاً، كونه سبق وأن عمل معي في الجهاز الفني في بنفيكا. وزاد: خطورة النصر تكمن في الثنائي جوليانو وأحمد موسى، وواجهتهم في البطولات الأوروبية التي شاركت بها.

وأضاف المدرب البرتغالي الشهير: الفوز على النصر سيوسع الفارق بيننا وبين أقرب المنافسين، والحصول على النقاط الثلاث أكثر ما يهمنا.