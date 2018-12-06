خطأ حسين عبدالغني يعيد الشباب إلى طريق الانتصارات

عاد الشباب إلى تحقيق الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما غاب عن الفوز منذ أكثر من شهر، حيث تغلب 1 - صفر على ضيفه أحد يوم الخميس في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد الشباب إلى 20 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد أحد عند ست نقاط في المركز الخامس عشر "قبل الأخير" مؤقتا.

ويدين الشباب بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه لويز أنطونيو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50، بعدما استغل هفوة قاتلة من حسين عبدالغني مدافع أحد المخضرم، الذي مرر إليها كرة خاطئة، ليسدد قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يمين المغربي زهير لعروبي، حارس مرمى أحد، الذي حاول إبعادها دون جدوى لتسكن شباكه.

يذكر أن آخر فوز للشباب في البطولة يرجع إلى الأول من نوفمبر الماضي، عندما فاز بالنتيجة ذاتها على مضيفه الوحدة ضمن المرحلة الثامنة للمسابقة.