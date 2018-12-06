بن زنان: سنستأنف القضية.. ولا نتحمل أي خلل إلكتروني

أكد عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي في النصر، أن إدارة النادي قدمت احتجاجها بشكل سليم وقانوني، وتم إرسال البريد الإلكتروني بالصورة المرفقة والمنشورة في برنامج "في المرمى" وأن النصر سيضيف خطوات قانونية أخرى في الاستئناف.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: سنصل إلى آخر نقطة في هذا الموضوع، لأنه حق من حقوق النصر وسنستأنف القضية، وبخصوص رد لجنة الانضباط بأن البريد الإلكتروني وصل في وقت متأخر، أعتقد يمكن أن يكون لديهم خلل في نظامهم الإلكتروني الخاص بهم، ونحن مسؤولون عن وقت إرسال البريد الإلكتروني وهناك دفوعات سنضيفها أيضا.

وتابع: سنقوم بإرسال كل ما يثبت صحة موقفنا، والاتحاد طلب الترجمة ووصلتهم يوم الأربعاء، والمراسلات عن طريق البريد الإلكتروني وليس يدويا، ولم يتصل بنا أي طرف من الاتحاد، وسنستخدم الحقوق التي تكفل حقنا والدفوعات القانونية جاهزة وسترفع في الساعات القادمة.



وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد مشاركة علي النمر لاعب الوحدة في مباراة الفريقين الأخيرة، وذلك بعد تقديمه بعد الفترة المحددة بـ48 ساعة من انقضاء المباراة.

وتقدم النصر باحتجاج ضد مشاركة علي النمر في الشوط الثاني إلى جانب أحمد عبده جابر بسبب ما اعتبره النادي مخالفاً للوائح اتحاد القدم كونهما من لاعبي المواليد.