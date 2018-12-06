"المدربون المكلفون" في النصر لا يعرفون الفوز على الهلال

سيدخل النصر ديربي الرياض يوم السبت بمدرب مكلف وهو البرتغالي هيلدر كريستوفاو في مشهد اعتاد جمهور الناديين على مشاهدته خلال الأعوام الماضية.

وكلفت إدارة النصر المدرب البرتغالي هيلدر مدرب درجة الشباب لتدريب الفريق الأول، خلفاً للأوروغوياني كارينيو الذي أقيل من منصبه مطلع الشهر الماضي، ليكون آخر الأسماء "المكلفة" التي يعرفها تاريخ الديربي القريب على الأقل.

وخلال آخر 15 عاماً، عرف ديربي الرياض 7 مدربين مكلفين سبقوا هيلدر، أغلبهم كانوا مسؤولين عن النصر في تلك المباريات.

وكان السعودي خالد القروني مدرباً لشباب النصر موسم 2005-2006 لكن إدارة الأصفر استعانت به عقب إقالة المدرب البرتغالي ماريانو باريتو أواخر 2005، وتولى المدرب السعودي المعروف تدريب النصر في الديربي الذي انتهى بالتعادل 1-1 بهدفي وليد العلياني للنصر والبرازيلي جيلسون للهلال.

وفي ذات الموسم أقالت إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن عبدالرحمن القروني من منصبه، وكلّفت مواطنه يوسف خميس باستلام مهمة تدريب الفريق، وحصل اللاعب النصراوي السابق على فرصة خوض الديربي، لكنه خسره 2-1 بهدفي محمد العنبر وياسر القحطاني مقابل هدف لطلال المشعل.

وبعد رحيل خميس، تعاقدت إدارة النصر مجدداً مع البرتغالي الشهير آرثر جورج لقيادة الفريق في موسم 2006-2007، لكن المدرب المعروف لم يستمر في منصبه أكثر من 180 دقيقة وتحديداً بعد الخسارة أمام الفيصلي 4-1، وعاد خميس مكلفاً ثم رحل، واستعانت إدارة الأصفر بالأرجنتيني خورخي هايبكر، والأخير خسر مباراة الديربي التي خاضها 2-1 بهدفي ياسر القحطاني وطارق التايب مقبل هدف لضياء هارون.

وبعدما أقالت إدارة النصر المدرب الكرواتي رادان في موسم 2008-2009، تم تكليف البرازيلي إدغار وخسر كذلك أمام الهلال 2-0 بهدفي ياسر القحطاني وميريل رادوي.

وفي المقابل، كان الألماني هيلكو بونان مدرب الفريق الأولمبي مدرباً للهلال في الديربي الذي جمع الفريقين بكأس ولي العهد 2012، وخرج منتصراً بنتيجة عريضة قوامها 4-1 بهدف خاطئ من عمر هوساوي ومحمد الشلهوب وعبدالعزيز الدوسري والكوري يو بيونغ سو، مقابل هدف لمحمد السهلاوي.

وفي عام 2013 كان الكرواتي زلاتكو مكلفاً بتدريب الهلال في نهائي كأس ولي العهد أمام النصر ونجح بخطف اللقب بركلات الترجيح 4-2، أما الموسم الماضي فتعادل الفريقان 2-2 وحينها كان الأرجنتيني براون مدرباً للأزرق.