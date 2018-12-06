"الممثل" الأرجنتيني يتولى تحكيم ديربي الرياض

قررت لجنة الحكام باتحاد القدم إسناد مهمة قيادة مواجهة الهلال أمام غريمه التقليدي النصر، والتي ستقام يوم السبت في المرحلة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا.

ولم يسبق لأي حكم أرجنتيني قيادة ديربي الرياض في الدوري، حيث سيكون بيتانا هو الحكم الأول من بلاد التانغو الذي يقود ديربي الرياض.

ويعتبر نيستور بيتانا "43" من أشهر الحكام حالياً لاسيما بعد قيادة مواجهة افتتاح مونديال 2018 بين منتخبي روسيا والسعودية، بالاضافة لقيادته نهائي البطولة بين فرنسا وكرواتيا، وكان الأرجنتيني نيستور بيتانا يعمل ممثلاً في السينما ومدرساً للألعاب قبل أن يتجه لسلك التحكيم وحصل على الشارة الدولية عام 2010.

وتميل الأفضلية للهلال في مواجهات غريمه التقليدي النصر بالصافرة الأجنبية بعد أن فاز في 11 مباريات مقابل 5مباريات للنصر وحسم التعادل 4 مواجهات.

وقاد 18 حكماً من جنسيات مختلفة مباريات الغريمين التقليدين في مبارياتهما بالدوري إذا كان الهولندي جان جي أول حكم يدير ديربي العاصمة في الدوري السعودي وكان ذلك في موسم 2006-2007 حينما فاز الهلال بهدف نظيف.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، قاد الحكم الإيطالي باولو دونداريني أول لقاء بينهما وانتهى بفوز الهلال 2-1، وفي لقاء الإياب أسندت المهمة للحكم البلجيكي الايرتس بول وانتهت بفوز الهلال 2-صفر، وفي موسم 2009-2010 قاد اليوناني كالوبولوس ديميتريس لقاء الذهاب وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، وأدار لقاء الإياب مواطنه اناستاسيوس كاكوس وانتهى اللقاء بفوز النصر 2-1.

وفي موسم 2010-2011 أدار الإسباني أنتونيو بيريز لقاء الذهاب بين الفريقين وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وقاد البولندي باول جيل لقاء الإياب الذي انتهى هلالياً بهدف نظيف، وفي موسم 2011-2012 أسندت مهمة لقاء الذهاب للحكم السعودي خليل جلال وانتهت للهلال 3-صفر وأدار الحكم الألماني ماركر فريتز لقاء الإياب والذي انتهى أيضاً بفوز الهلال بهدف نظيف.

وقاد السويسري ساشا كيفر لقاء الذهاب الذي حسمه الهلال 3-1في موسم 2012-2013 ، ونجح النصر بالفوز إياباً بهدف نظيف بقيادة الحكم الألماني نورستن كنهوفر، وفي موسم 2013-2014 أدار الحكم الإيطالي ماورو بيرقونزي لقاء الذهاب والذي انتهى نصراوياً 2-1، وأسندت المهمة في لقاء الإياب لمواطنه باولو تاغليا فينتو وانتهت المباراة بفوز الهلال 4-3.

وقاد الحكم التشيكي ليبور كوفاريك لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز النصر 1-صفر في موسم 2014-2015، وكرر النصر فوزه إياباً بذات النتيجة بقيادة الحكم الاسكتلندي جون بياتون، وأسندت المهمة للحكم الروسي سرجي كارزيف في موسم 2015-2016 لقيادة مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز الهلال 2-1، وأدار الحكم الإيطالي الشهير نيكولا ريزولي آخر لقاءاتهما والتي انتهت أيضاً بفوز الهلال 2-صفر، وفي 2016-2017 قاد لقاء الذهاب الحكم الصربي ميلوراد مازيتش والذي انتهى بالتعادل 1-1، وقاد نفس الحكم لقاء الإياب الذي انتهى هلاليا بنتيجة 5-1.

وفي الموسم الماضي قاد لقاء الذهاب الحكم السلوفيني دامير سكومينا لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الهلال 2-1، في حين أسندت مهمة قيادة مباراة الإياب للحكم المجري فيكتور كاساي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.