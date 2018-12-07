التعاون ينتزع فوزاً هاماً من الوحدة ويصعد للمركز الرابع

انتزع فريق التعاون فوزا صعبا من مضيفه الوحدة 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين التعاون بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيلدون أوغوستو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.

ورفع التعاون، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة أمام الوحدة صاحب المركز الخامس، ويعد هذا الفوز هو السادس للتعاون في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة للوحدة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.