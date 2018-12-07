الهلال والنصر في ديربي استثنائي مليء بالنجوم

تتجه الأنظار يوم السبت صوب ستاد جامعة الملك سعود والذي سيحتضن قمة نارية تجمع الهلال أمام ضيفه النصر، في ديربي الرياض، في حين يبحث أهلي جدة عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، ويواجه الفتح ضيفه الحزم في ختام المرحلة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال للابتعاد بالصدارة حينما يواجه غريمه التقليدي النصر والذي سيبحث عن تقليص الفارق في ديربي ملتهب، يخوض الهلال صاحب الأرض والجمهور اللقاء وأمامه فرصة كبيرة للابتعاد على الأقل بفارق 6 نقاط عن النصر وصيفه خاصة وأن لديه مواجهة مؤجلة أمام أحد ستلعب يوم الأربعاء المقبل وفي حال فوزه أيضاً سيبتعد بفارق 9 نقاط.

ويأمل الهلال في أن يستعيد نغمة الانتصارات سريعاً عقب تعثره لأول مرة هذا الموسم بتعادله أمام الفيصلي 1-1 في المرحلة الماضية، وتنفس البرتغالي جورجي جيسوس الصعداء بعدما منح الجهاز الطبي لاعبيه سلمان الفرج وياسر الشهراني المشاركة في المباراة اللذين لم يشاركا في مواجهتي الفيصلي والنفط العراقي، في حين تأكدت مشاركة اللاعب سالم الدوسري الذي خرج مصاباً في مواجهة النفط.

وشهدت مباراة الهلال أمام النفط العراقي في بطولة زايد للأندية الأبطال عودة اللاعب نواف العابد الغائب منذ 9 أشهر بسبب الإصابة، حيث شارك في النصف ساعة الأخيرة، ويعلم الهلاليون أن الفوز على النصر سيبعدهم كثيراً عن وصيفه النصر حيث سيكون الفارق 6 نقاط، قبل مواجهته أمام أحد يوم الأربعاء المقبل في مواجهة مؤجلة قد تبعد الفارق إلى 9 نقاط في حال فاز أزرق العاصمة.

وفي المقابل يسعى النصر لتضميد جراحه والعودة مجدداً لسكة الانتصارات من الباب الكبير بعد المستويات السيئة التي قدمها الفريق في المباراتين السابقتين، وتلقى النصر خسارتين متتاليتين في آخر مواجهتين له حيث ودع كأس زايد للأندية الأبطال عقب خسارته أمام مولودية الجزائر في لقاء الذهاب 2-1، وبذات النتيجة خسر من الوحدة يوم الأحد الماضي في الدوري.

ويبحث النصر عن ثلاث نقاطٍ ستكون ثمينة حيث ستقلص ستجعله متصدراً مؤقتاً، بفارق المواجهات المباشرة أمام الهلال الذي سيخوض مواجهته المؤجلة امام أحد في المرحلة المقبلة، وتجاوز البرتغالي هيلدر كوستوفو أزمة الغيابات التي ضربت الفريق في مواجهة الوحدة الماضية، حيث تأكد مشاركة الثلاثي عبدالعزيز الجبرين والمغربي نور الدين أمرابط والمدافع عبدالرحمن العبيد بعد شفاؤهم من الاصابة، في حين سيعود الثنائي البرازيلي بيتروس وسلطان الغنام الموقوفين في المباراة الماضية.

ويأمل البرتغالي هيلدر أن يحقق فوزاً غاب عن الفريق أمام غريمه التقليدي الهلال في الدوري في التسع مباريات الأخيرة والتي شهدت تفوقاً هلالياً كاسحاً، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة هي الأخيرة لهيلدر الذي قاد الفريق مؤقتاً عقب إقالة الأوروغوياني دانييل كارينيو حيث حقق انتصارين على الاتفاق والشباب وخسر مباراتين أمام مولودية الجزائر في كأس زايد للأندية الأبطال وأمام الوحدة في المرحلة السابقة، ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، ونقطتين عن أهلي جدة الثالث.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى أهلي جدة الى استعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، وخرج الأهلي بتعادلٍ مخيب في المرحلة الماضية أمام ضيفه الفيحاء 1-1 بعد أن كان متقدماً الى الدقيقة 90+5 والتي شهدت تسجيل الضيوف هدف التعادل.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 23 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، وفي المقابل يتطلع الرائد لمواصلة حصده للنقاط والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر، وحقق الرائد فوزاً مهماً في المرحلة السابقة على حساب مضيفه الباطن 3-1، ليرفع رصيده الى 11 نقطة متقدماً الى المركز 12.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بن جلوي بالأحساء يلتقي الفتح أمام ضيفه الحزم، ويطمح الفتح في استعادة توازنه عقب خسارته أمام ضيفه التعاون 2-صفر في المرحلة السابقة ليتجمد رصيده الى 13 نقطة في المركز التاسع، وفي المقابل يبحث الحزم عن ثلاث نقاط ستبعده عن مناطق الخطر حيث يحتل المركز 13 برصيد 11 نقطة.

وكان الحزم قريباً من تحقيق ثلاث نقاطٍ ثمينة بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين على مضيفه اتحاد جدة الذي سجل هدفي التعادل في الدقائق الأخيرة.