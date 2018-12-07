ديغاو: الديربي محسوم للهلال.. و"السوبر" ذكرى لا تنسى

توقع المدافع البرازيلي ديغاو، اللاعب السابق في صفوف الهلال، أن يكسب فريقه السابق ديربي الرياض أمام النصر، يوم السبت في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ديغاو اللاعب الحالي لفلومينينسي البرازيلي لـ"العربية.نت" يوم الجمعة: لا يوجد فريق حالٍ يمتلك قدرات وإمكانات الهلال في الدوري السعودي، أعتقد أنه الأفضل وسينال لقب الدوري هذا الموسم، لأنه من خلال المباريات السابقة يتضح تماما أن الفريق يمتلك لاعبين من طراز عال، وبإمكانهم تحقيق التفوق في أي مواجهة وفي أي لحظة يمكنهم حسم المباراة.

وأشار إلى أنه ما زال يحرص على متابعة أخبار الهلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم أنه انتقل من الهلال إلى الشارقة الإماراتي في صيف 2016، وأضاف: أحرص على مواجهة المباريات الهامة والقوية للفريق، وسأشاهد أيضا لقاء ديربي الهلال والنصر لأنها مواجهة هامة ودائما ما تتسم بالندية.

وتابع: ستكون أصعب مباراة للهلال هذا الموسم، لأن الخصم مختلف عن الأندية السابقة من حيث القوة والنوعية، لكنني متأكد تماما من أن الهلال سيحسم النتيجة وينال النقاط الثلاث.

وأكد صاحب الـ30 عاما، أن الدوري السعودي يزداد قوة من موسم إلى آخر، وأردف: البطولة أصبحت مشوقة جدا والتنافس عال، وهذا أمر يجذب الأنظار نحوها بشكل كبير، وبالنسبة للاعب الذي دائما ما يجذب أنظاري، بلا شك هو كارلوس إدواردو لاعب الهلال.

ورأى ديغاو أن الإسباني بوتيا لاعب الهلال، مدافع جيد ويجب منحه المزيد من الثقة لأنه يمتلك قدرات جيدة جدا وستفيد الفريق مستقبلا وهو بحاجة للاستقرار، وأضاف: الانتقادات أمر طبيعي من قبل جماهير الهلال، لأنها دائما تتطلع للانتصارات، وهذا أمر طبيعي كونها تشجع فريقا دائما ما يتوج بالألقاب، وبالنسبة لي أفتقدهم جدا ولن أنسى اللحظات السعيدة التي عشناها سويا.

وبخصوص مدى إمكانية المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الجديدة، ذكر: كما أوضحت سابقا، الفريق بإمكانه تحقيق أي بطولة هذا الموسم، لأنه يمتلك أسماء مميزة جدا، وأعتقد أنها الأفضل حاليا أيضا على مستوى قارة آسيا.

واختتم: أجمل لحظات مباريات ديربي الرياض، والتي لا تنسى بالنسبة لي ولا تزال باقية في الذاكرة، هي مواجهة السوبر التي أقيمت في لندن 2015، والتي حققنا فيها اللقب بعد فوزنا بهدف نظيف.