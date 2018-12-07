كاريلي الوحدة: لا يوجد فريق في الدوري أقوى من الهلال

وصف البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب نادي الوحدة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالقوي، نظرا للمنافسة العالية الموجودة في المسابقة بالموسم الجاري.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: ، النتائج متقاربة ولاتوجد هناك فوارق كبيرة بين أندية الدوري، سعيد بتواجدي فيه.

وكشف عن مطالبته بتحقيق لقب الدوري، موضحا: لكن بعدما شاهدت الهلال، أعتقد بأنه لا يوجد فريق يصارعه على لقب الدوري، وبعد متابعتي للأندية القوية واللاعبين السعوديين والأجانب المميزين، اقتنعت تماما بأننا لن نحقق البطولة هذا الموسم.

وواصل: لم أجد صعوبة في صناعة فريق الوحدة، لأنني أتيت من نادٍ كبير وهو كورينثيانز البرازيلي الذي عملت معه تسعة أعوام وبالتالي لدي الخبرة المطلوبة.