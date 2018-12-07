"أطراف" الهلال تتحدى "عمق" النصر في ديربي الرياض

جاءت 34% من أهداف الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن طريق هجمات بدأت من كرات ثابتة مقابل 7% من هجمات مرتدة، و59% منها من عملية بناء للهجمات.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب بـ 28 نقطة من 10 مباريات، وحقق 9 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، ويواجه غريمه النصر يوم السبت في قمة الأسبوع 12.

ويركز الهلال على الأطراف، حيث تمكن من بناء 24 هجمة في كل جهة مقابل 18 من العمق، وجاء 23 هدفا للهلال جاء من داخل الصندوق وواحد فقط من خارجه، ويصل متوسط الاستحواذ للهلال إلى 68%، كما بلغ عدد العرضيات من اللعب المفتوح "189" من ضمنها 36 عرضية صحيحة.

وخاض النصر 11 مواجهة في الدوري، ويمتلك 25 نقطة من 8 حالات فوز وتعادل واحد بجانب هزيمتين، وهز شباك المنافسين 20 مرة، وجاء 52% من أهدافه جاءت عن طريق عملية بناء للهجمة، مقابل 28% كانت عبارة عن هجمات مرتدة، والأهداف المتبقية صنعت من كرات ثابتة.

ويكمن تركيز النصر في عمقه، حيث وصلت نسبة هجماته من العمق إلى 14% مقابل 8% للطرف الأيمن و6% للأيسر، وسجل النصر 17 هدفا من داخل منطقة الجزاء، وجاءت ثلاثة أهداف من خارج المنطقة، وبلغ متوسط الاستحواذ 61% إلى جنب تنفيذ 156 كرة عرضية من ضمنها 26 عرضية كانت صحيحة.

وبلغت تسديدات الهلال 129 تسديدة في 10 مباريات، 57 منها كانت باتجاه الخشبات الثلاث، أمام النصر وصل عدد تسديداته إلى "125"، بينها 57 تسديدة اتجاه المرمى.