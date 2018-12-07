"هيمنة تاريخية" تدعم الهلال أمام النصر في ديربي الرياض

سيكون ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض مسرحاً لقمة الأسبوع 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سيجمع النصر بغريمه التقليدي الهلال في مواجهة نارية يوم السبت.

ويأمل الهلال في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهة يوم السبت كونه يتفوق على غريمه التقليدي النصر في عدد مرات الفوز في مواجهتهما في الدوري بجميع مسمياته حيث التقى معه 90 مباراة كان نصيب الأزرق منها 36 انتصار في حين خسر 26 مباراة، وتعادلا في 28 مباراة.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 التقى الفريقان في 20 مواجهة، فاز الهلال في 11 مباريات وخسر 5 مباريات، وتعادلا في 4 مواجهات، وسجل الهلال أكبر نتيجة في مواجهات ديربي الرياض في الموسم قبل الماضي حينما فاز على غريمه التقليدي 5-1 في المرحلة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي المقابل، يبحث النصر عن إيقاف تفوق غريمه التقليدي عليه حيث لم يعرف طعم الفوز في المباريات 9 الأخيرة في الدوري، وكان آخر فوزٍ للنصر على غريمه التقليدي في موسم 2014-2015 حينما هزمه بهدف نظيف وهي النتيجة التي حسمت الدوري لأصفر العاصمة.

ويعتبر مهاجم النصر المعتزل ماجد عبدالله الأكثر تسجيلاُ في الديربي بمواجهات الدوري حيث سجل 18هدفاً في شباك الهلال، ويليه المهاجم الحالي محمد السهلاوي الذي سجل 11 هدفاً، وفي المقابل يعتبر مهاجم الهلال المعتزل سامي الجابر الأكثر تسجيلاً في شباك النصر بتسجيله 8 أهداف.