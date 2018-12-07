"محيط الرعب" يحتضن ثاني أغلى ديربي في آسيا

يحتضن ستاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة الرياض، يوم السبت، ثاني أغلى ديربي في قارة آسيا، عندما يلتقي الهلال والنصر ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتبلغ قيمة مباراة "ديربي الرياض" 82 مليونا و910 آلاف يورو وهو ما يعادل 354 مليونا و594 ألف ريال سعودي، وتعد ثاني أغلى ديربي في القارة، بعد ديربي مدينة غوانزهو الصينية الذي تصل قيمته إلى 108 ملايين يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير في تحديد قيمة المسابقات واللاعبين.

وتتفوق مباراة الهلال والنصر على ديربي مدينة شنغهاي الصينية بـ130 ألف يورو، حيث تبلغ 82 مليونا و780 ألف يورو، ويعتبر الثالث في القارة.

ويشار إلى أن دوري المحترفين السعودي احتل المركز الثاني آسيويا هذا الموسم على مستوى القيمة السوقية، بعد الدوري الصيني الذي حافظ على صدارة قائمة أغلى مسابقة في القارة الصفراء.

ويعتبر النيجيري أحمد موسى أغلى لاعب في قائمة الفريقين بقيمة وصلت إلى 15 مليون يورو، ويليه زميله في الفريق البرازيلي جوليانو (12 مليون يورو)، وجاء البيروفي كاريو كثالث أغلى لاعب (6 ملايين يورو)، ويأتي رابعا الفرنسي غوميز بـ 4 ملايين ونصف المليون يورو.

ويعد النصر صاحب أعلى قيمة سوقية في السعودية والرابع على مستوى آسيا (46.33 مليون يورو)، بينما يعتبر الهلال ثالث أغلى نادٍ في الدوري (36.58 مليون يورو)، خلف أهلي جدة (39.60 مليون يورو).