أهلي جدة يفرط في الوصافة بتعادل سلبي مع الرائد

واصل أهلي جدة مسلسل إهدار النقاط، يوم السبت، بعد تعادله للمرة الثانية على التوالي أمام مضيفه الرائد سلبياً، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين حقق الفتح فوزاً ثميناً على ضيفه الحزم 3-2، في ختام المرحلة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم ينجح الأهلي في استغلال فرصة تقليص الفارق والحصول على المركز الثاني عقب تعادل المتصدر الهلال ووصيفه النصر 2-2، ليكتفي بالتعادل في المباراة الثانية على التوالي، وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي فرض سيطرته مبكراً وكاد مهاجمه السوري عمر السومة من افتتاح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني صعبت مهمة الأهلي كثيراً بعدما اضطر باللعب بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه التشيلي باولو دياز، وحاول كثيراً وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عمر السومة الذي تلقى عرضية مميزة من زميله حسين المقهوي ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وواصل الأهلي محاولاته وكاد لاعبه الإسباني خورادو أن يسجل هدف السبق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي تصدى لها بصعوبة، ولم يتوقف هجوم الأهلي وكان قريباً من تسجيل هدف السبق بعدما حصل مهاجمه عمر السومة الذي أخذ كرة بالخطأ من الحارس عز الدين دوخة إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة الأخيرة كاد لاعب الأهلي حسين المقهوي أن يسجل هدف الفوز بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيسر، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة في المركز الثالث، وارتفع رصيد الرائد 12 نقطة في المركز 11.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء حقق الفتح فوزاً ثميناً على ضيفه الحزم 3-2، وتقدم الفتح أولاً عند الدقيقة 9 عن طريق الجزائري محمد نعماني، وتمكن مهاجم الحزم محمد الصيعري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني واصل الفتح هجومه ونجح بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55 والذي تكفل به مدافع الحزم سيف بن حسين الذي حول الكرة برأسه بالخطأ في شباك فريقه، وعند الدقيقة 90 تمكن لاعب الحزم مسعود بخيت من تسجيل هدف التعادل، قبل أن ينجح مهاجم الفتح حمد الجهيم بتسجيل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 90+4، بالنتيجةارتفع رصيد الفتح إلى 16 نقطة متقدماً الى المركز السابع، وبقي الحزم على رصيده السابق 11 نقطة في المركز 13.