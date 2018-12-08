بعد التعثر.. الهلال لا يخسر ديربي الرياض

سيكون ستاد جامعة الملك سعود، يوم السبت، مسرحاً لأول مرة لقمة نارية تجمع الهلال أمام غريمه التقليدي الهلال في ديربي الرياض في المرحلة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان المباراة وهما يتصارعان على الصدارة ويبحث كل فريق عن العودة إلى سكة الانتصارات حيث تعثر الهلال لأول مرة في مواجهته السابقة أمام الفيصلي حينما تعادلا 1-1، في حين أن النصر تلقى خسارةً مفاجئة أمام ضيفه الوحدة 2-1.

ومنذ مطلع الألفية الجديدة، سبق وخاضا مواجهتهما، وهما متعثران سوياً بالمرحلة التي تسبقها وذلك في 4 مناسبات، حيث كانت البداية عام 2000-2001 حينما تعثرا ذهاباً واياباً، حيث تعادل الهلال أمام القادسية وتعادل النصر أمام أهلي جدة ونجح الهلال بحسم الديربي 2-صفر.

وقبل مواجهة الإياب تعادل الهلال أمام الرياض وخسر النصر من الأنصار ليعوض خسارته بالفوز بالديربي 1-صفر، وفي موسم 2008-2009، خاض الفريقان الديربي بعد تحقيقهما نتيجة سلبية في المرحلة التي سبقتهما، حيث تعادل الهلال أمام الوطني في حين خسر النصر أمام الاتحاد، ونجح الهلال بالفوز بالديربي 2-صفر.

وفي موسم 2015-2016، تعثر الفريقان أيضا قبل مواجهة الإياب، حيث تعادل الهلال أمام القادسية، وتعادل النصر أمام الفيصلي، لينجح الهلال بحسم الديربي بفوزه 2-صفر، ويمني الهلاليون النفس في أن يواصل فريقهم تفوقه على غريمه التقليدي بوجود رئيس ناديهم الأمير محمد بن فيصل العائد هذا الموسم إلى الفريق، بعدما خاض الهلال 12 مباراة بوجود رئيسه الأمير محمد بن فيصل الذي رأس النادي مطلع عام 2004 ونجح بالفوز 7 مباريات مقابل خسارتين وتعادلا في 3 مباريات.