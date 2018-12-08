انتفاضة نصراوية تنهي ديربي الرياض بالتعادل

خطف النصر نقطة ثمينة، يوم السبت، أمام غريمه التقليدي الهلال بعدما حول خسارته بهدفين نظيفين إلى تعادل 2-2 في المواجهة التي احتضنها استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات المرحلة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الهلال المباراة بهجوم مكثف على مرمى النصر نتج عنه هدف مبكر بعد مرور ثلاث دقائق فقط، حينما ارتقى مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز لعرضية زميله البيروفي كاريو ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس وليد عبدالله، ورد النصر سريعاً وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله النيجيري أحمد موسى ليسدد الكرة، إلا أنها اصطدمت المدافع علي البليهي.

وعند الدقيقة 18 تمكن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال من تسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل عرضية زميله محمد البريك بقدمه في شباك الحارس وليد عبدالله، وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة حينما تلقى مهاجمه الفرنسي غوميز تمريرة مميزة من زميله محمد كنو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وصلت ضعيفة للحارس وليد عبدالله.

وكاد النصر يسجل هدف تقليص الفارق حينما تصدى لاعبه البرازيلي فيكتور غوليانو لخطأ على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس العماني علي الحبسي، وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه سلطان الغنام هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي غوليانو ليسدد الكرة قوية ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وقبل نهاية الشوط الأول ارتكب قائد النصر إبراهيم غالب خطأً فادحاً بعد تباطأ في إبعاد كرة ليخطفها غوميز ويمررها لزميله كاريو والذي بدوره مررها للبرازيلي إدواردو الذي انفرد وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وكاد لاعبه محمد كنو يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من البرازيلي برونو مدافع النصر ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 55 دفع البرتغالي هيلدر مدرب النصر بأول تغييراته حينما أشرك اللاعب يحيى الشهري بديلاً للاعب إبراهيم غالب، وواصل النصر محاولاته ونجح لاعبه البرازيلي جوليانو بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 73 بعدما حول عرضية زميله المغربي نور الدين مرابط برأسه في شباك الحارس علي الحبسي.

وكثف النصر هجومه وأهدر لاعبه البرازيلي غوليانو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه بيتروس ليواجه المرمى إلا أنه فشل في تحويلها الى الشباك، وعند الدقيقة 78 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية مواطنه نور الدين امرابط برأسه في شباك الهلال.

وواصل النصر هجومه بحثاً عن هدف الفوز وسنحت فرصة خطيرة للاعبه نور الدين امرابط الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس علي الحبسي، وعند الدقيقة 90+5 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه البيروفي كاريليو لاعب الهلال، بسبب ضربه للاعب النصر بيتروس بدون كرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 26 نقطة في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني مؤقتاً.