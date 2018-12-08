غوميز: النتيجة سيئة للهلال لأننا لم نحافظ على تقدمنا

أعرب بافتيمبي غوميز، لاعب الفريق الأول بنادي الهلال عن حزنه الشديد بعد تعادل فريقه مع النصر 2-2، يوم السبت في الجولة 12 من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال غوميز في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: نهاية سيئة بالنسبة لنا خاصة أننا تقدمنا بهدفين نظيفين، كان علينا الاستحواذ والحفاظ على النتيجة. لكننا لم نفعل ذلك وتمكن فريق النصر من تعديل النتيجة.

وأضاف: شعرت ببعض الألم خلال اللقاء، وحزين على إهداري للعديد من الفرص. وأشاد غوميز بحضور الجماهير، قائلا :في الوقت الحالي معجب بمساندة الجماهير لنا وحضورهم.

وأوضح محترف الهلال إنه قبل قدومه إلى الدوري السعودي لم يكن على علم بمدى قوته، حيث أكد: هذه البطولة تمتلك العديد من اللاعبين المميزين.