90 دقيقة تكفي غوميز وجوليانو وحمدالله لدخول "التاريخ"

يرى الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال اللندني أن التسجيل في مباريات الديربي أمام توتنهام له طعم مختلف تماماً عن أي مباراة أخرى، وهو ما فعله عدد من لاعبي الهلال والنصر طوال السنوات الماضية، وآخرهم الفرنسي بافتمبي غوميز والبرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وسجل غوميز هدفين في أول 18 دقيقة لعب يخوضها أمام الغريم التقليدي النصر يوم السبت، قبل أن يسجل الثنائي جوليانو وحمد الله هدفين لفريقهما بالظهور الأول لهما في ديربي الرياض الشهير.



موسى نداو

وقبل الثلاثي، سجل 18 لاعباً أجنبياً للفريقين في أول مباراة ديربي يخوضونها منذ عودة اللاعبين المحترفين إلى الملاعب السعودية قبل نحو 26 عاماً، وهم موسى نداو، أحمد بهجا، سوزا، روني، تراوري، سيسيه، جيلسون، رادوي، ويسلي لوبيز، كارلوس إدواردو، عمر خربين وأشرف بن شرقي للهلال، مقابل يوسف فوفانا، يايا مالك، روك بوسكاب، مارسيلينيو كاريوكا، مارين توماسوف وكابانانغا.

وتحفظ ذاكرة الديربي موسى نداو صاحب التسديدات الصاروخية، عندما سجل هدفين في مرمى الراحل شاكر العليان في ديربي عام 1993، وبعده بعام وتحديداً في مواجهة 4-4 الشهيرة وضع المغربي أحمد بهجا بصمته في مرمى النصر بمباراة الديربي الأولى التي يخوضها مع الهلال، علماً أنه انتقل إلى النصر عام 2000 وسجل في مرمى الهلال كذلك بالمباراة الأولى التي يخوضها أمام فريقه السابق.



هدف كارلوس إدواردو في مباراة السوبر 2015



وفعل الثنائي الإكوادوري جيلسون سوزا وروني المثل عندما سجلا في مرمى النصر هدفين بالمباراة الأولى لهما في الديربي الأولى ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي 1997 والثاني في بطولة النخبة العربية التي أقيمت في سوريا 2001.

وفي موسم 2003- 2004 تعاقد الهلال مع كانديا تراوري الذي وضع بصمته في مباراته الأولى مع النصر، وفي الشتاء حضر الغامبي غاتو سيسيه وسجل في مرمى النصر كذلك، وبعد عامين سجل البرازيلي جيلسون هدف تعادل الهلال في مباراة دورية انتهت 1-1.

ودخل الروماني ميريل رادوي قلوب الهلاليين مبكرا عندما سجل في مباراة الديربي الأولى له هدفاً لا ينسى في مرمى النصر موسم 2008-2009، وفي 2012-2013 سجل ويسلي لوبيز هدفين في مرمى النصر بمباراة انتهت 3-1.



مارين توماسوف في مباراة بين الفريقين موسم 2016-2017

وكان هدف كارلوس إدواردو كافياً لأن يحقق الهلال بطولة السوبر السعودي 2015 على حساب النصر عندما سجل بعد ساعة من خوضه الديربي الأولى أمام النصر، وفي العام الماضي سجل عمر خربين الهدف الثاني في مرمى النصر بمباراة ربع نهائي كأس الملك، أما مطلع العام الجاري فأحرز المغربي أشرف بن شرقي هدف تعادل الهلال بمباراة انتهت 2-2.

أما في النصر، فكان ليوسف فوفانا هدف شهير سجله بمرمى الهلال في مباراة دورية موسم 1995-1996 انتهت 3-2 لمصلحة الأزرق، أما السنغالي يايا مالك فلا يذكره الأنصار إلا بهدف شهير في مباراة الغريمين عام 1997 انتهت بثلاثية لا رد لها لمصلحة النصر، وكذلك فعل المهاجم الكونغولي روك بوسكاب عندما أحرز هدف تعادل ناديه في مرمى الأزرق.



بن شرقي أحرز هدفاً في أول ديربي يخوضه

وأحرز البرازيلي مارسيلينيو كاريوكا هدفاً من ركلة حرة في مباراة الديربي الوحيدة التي خاضها موسم 2003-2004 وانتهت بهدف لمثله، وفي موسم 2016-2017 أحرز الكرواتي مارين توماسوف هدف تعادل فريقه بمباراة تعادل فيها الفريقان 1-1، والموسم الماضي سجل الكونغولي جونيور كابانانغا هدف التقدم لفريقه بالمواجهة التي انتهت 2-2.