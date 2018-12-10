الحربي يطالب اللاعبين باحترام شعار أحد

طالب سعود الحربي رئيس أحد في اجتماع مكاشفة مع اللاعبين والجهاز الفني، بتعديل مسار الفريق الذي يحتل المركز 15 في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن إدارته مستعدة لاستبدال أي لاعب لا يقدم العطاء المطلوب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل أحد المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط جمعها من انتصار واحد و3 تعادلات، وهو على بعد ثلاث نقاط من اتحاد جدة متذيل الترتيب.

وأبدى الحربي استياءه من المستويات والنتائج التي حققها الفريق وطالب اللاعبين بمضاعفة الجهد والعمل على تصحيح المسار ابتداء من مباراة الهلال المؤجلة يوم الثلاثاء والتي ستقام بضيافة أحد، وأضاف: اللاعبون المحليون والأجانب يقدمون مستويات غير جيدة وتعكس حقيقة مستوياتهم التي بناء عليها تم التعاقد معهم في الصيف، ومن لا يحترم شعار نادي أحد فسيتم تطبيق اللائحة الداخلية بحقه، حتى لو وصل الأمر إلى التخلي عنه.