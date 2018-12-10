"فورمولا إي" تجمع لاعبي الهلال والنصر في الدرعية

تواجه لاعبو الهلال والنصر مجدداً يوم الاثنين، لكن هذه المرة في الدرعية خلال زيارتهم إلى مقر مهرجان "فورمولا إي" عقب 48 ساعة من لقائهم في ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدفين.

وتواجد كل من علي الحبسي وعبدالله المعيوف وألبرتو بوتيا ومحمد جحفلي وكارلوس إدواردو لاعبو الهلال، بالإضافة إلى النصراوي أحمد موسى للاطلاع على الفعاليات المصاحبة لمهرجان "فورمولا إي" الذي سيقام في الدرعية الأسبوع الجاري للمرة الأولى في الشرق الأوسط.



وسيقام السباق بين يومي 13-15 ديسمبر، كما سيشهد المهرجان أنشطة ترفيهية وموسيقية بحضور نجوم الغناء العالمي الإسباني إنريكي إغليزياس والأميركي جاسون ديرولو وفرقة بلاك آيد بيز وعمور دياز ومنسق الأغاني الفرنسي ديفيد غيتا وفرقة ون ريببلك.

