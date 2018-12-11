الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس الملك أمام الجبيل

أوقعت قرعة مسابقة كأس الملك، حامل اللقب فريق اتحاد جدة في مواجهة ضد الجبيل، بينما يلعب النصر ضد الجندل، ويلاقي الهلال فريق الدرع، ويلاقي أهلي جدة نظيره فريق الرياض، على أن يخوض الشباب لقاء مع الساحل.

وسُحبت يوم الثلاثاء القرعة، بمشاركة 64 فريقاً لأول مرة، يمثلون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة أندية الغوطة والنعيرية والأمجاد والشهيد.

ورصد اتحاد الكرة مبلغ 10 ملايين ريال للفريق، الذي سيحصل على اللقب بالإضافة إلى كأس البطولة، على أن يمنح مبلغ 5 ملايين ريال للمركز الثاني.

وأسفرت القرعة عن مواجهات دور الـ 64 كالتالي:

الوشم والسد، أحد والشرق، التقدم والطائي، الحجاز والباطن، الصقور والشعلة، الرائد وعرعر، نجران والعين، الخلود والحزم، الجيل والكوكب، البكيرية والقادسية، أبها والجبلين، الفيحاء والشهيد، وج والمجزل، الوطني والأنصار، الأخدود والنجوم، الوحدة والنعيرية، العروبة والثقبة، التعاون والعدالة، النهضة وحطين، الغزوة وجدة، الاتفاق والدرعية، ضمك والأمجاد، العربي والفتح، القيصومة والغوطة، الفيصلي وعفيف، الخليج والمزاحمية، الحائل وهجر.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ 64 في الفترة من 1-5 يناير المقبل، على أن تقام مباريات دور الـ 32 في الفترة من 17-20 يناير، ومباريات دور الـ 16 في الفترة من 26 إلى 29 يناير، فيما تقام مباريات دور الثمانية يومي 1 و2 أبريل المقبل، على أن تقام مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في شهر مايو المقبل.

وأوضحت لجنة المسابقات أن القرعة جاءت بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولية في تصفيات دوري الدرجة الثالثة، وتأهل من خلالها أربعة فرق إلى دور الـ64 من المسابقة، وعلى إثر ذلك جرى توزيع الفرق إلى أربعة مستويات رئيسية بناءً على نتائج الفرق للموسم الرياضي الماضي،