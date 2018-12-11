القادسية يعلن التوقيع مع هداف الباطن السابق

أعلنت إدارة القادسية برئاسة مساعد الزامل التعاقد مع جورجي سيلفا لاعب الباطن وثاني هدافي النسخة الماضية من الدوري ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية.

ولعب جورجي سيلفا موسمين مع الباطن واستطاع مساعدة الفريق على البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل لمصلحته 24 هدفاً خلال موسمين، مشكلاً ثلاثياً برازيلياً خطيراً مع النادي الشمالي.

وكان سيلفا لاعباً في صفوف الباطن الموسم الماضي قبل أن يهرب إلى الظفرة الإماراتي، لكنه عاد مجدداً إلى فريقه، وقاده إلى نصف نهائي كأس الملك، وضمان البقاء قبل جولتين من النهاية.

وأمضى سيلفا مطلع الموسم الجاري في صفوف جوهور الماليزي وانتقل إلى الفجيرة الإماراتي، لكنه لم يستمر معهما، وعاد إلى بلاده قبل التوقيع مع القادسية.