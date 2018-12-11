عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

القادسية يعلن التوقيع مع هداف الباطن السابق

المصدر: العربية.نت
سيلفا لحظة توقيعه مع مساعد الزامل رئيس القادسية
رابط مختصر

أعلنت إدارة القادسية برئاسة مساعد الزامل التعاقد مع جورجي سيلفا لاعب الباطن وثاني هدافي النسخة الماضية من الدوري ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية.

ولعب جورجي سيلفا موسمين مع الباطن واستطاع مساعدة الفريق على البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل لمصلحته 24 هدفاً خلال موسمين، مشكلاً ثلاثياً برازيلياً خطيراً مع النادي الشمالي.

وكان سيلفا لاعباً في صفوف الباطن الموسم الماضي قبل أن يهرب إلى الظفرة الإماراتي، لكنه عاد مجدداً إلى فريقه، وقاده إلى نصف نهائي كأس الملك، وضمان البقاء قبل جولتين من النهاية.

وأمضى سيلفا مطلع الموسم الجاري في صفوف جوهور الماليزي وانتقل إلى الفجيرة الإماراتي، لكنه لم يستمر معهما، وعاد إلى بلاده قبل التوقيع مع القادسية.

كلمات دالّة

#مساعد الزامل, #جورجي سيلفا, #الباطن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر