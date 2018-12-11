الهلال يواجه أحد في مهمة الابتعاد بالصدارة

يسعى الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات والابتعاد بالصدارة، يوم الأربعاء، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على أحد، في المواجهة التي سيحتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة في مباراة مؤجلة من المرحلة 11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون الفرصة سانحة للهلال للابتعاد بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، حيث سيرفع رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة. وفقد الهلال نغمة الانتصارات في المرحلتين السابقتين عقب تعادله 1-1 أمام مضيفه الفيصلي، وتعادله 2-2 أمام غريمه التقليدي النصر يوم السبت الماضي.

وكان الهلال قريباً من تحقيق ثلاث نقاطٍ ثمينة عقب تقدمه في ديربي الرياض أمام غريمه التقليدي النصر 2-صفر في الشوط الأول، إلا أن الأخير نجح بتسجيل هدفين ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ويعلم البرتغالي جورجي جيسوس أن التعثر في مواجهة أحد سيدخل الفريق في دوامة المشاكل الفنية كونها المباراة الثالثة على التوالي، في حين أن الفوز سيجعله بعيداً في الصدارة قبل مواجهة الحزم يوم السبت المقبل في المرحلة 13 من المسابقة.

وسيفقد جيسوس الثنائي البيروفي كاريو الموقوف انضباطياً مباراتين عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة النصر الماضية، بالإضافة الى المدافع الاسباني ألبرتو بوتيا الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

وفي المقابل ستكون مهمة أحد صعبة للغاية حيث سيخوض اختباراً لن يكون بالسهل كونه سيلعب أمام المتصدر، ويواجه أحد خطر البقاء في منطقة الهبوط حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة متذيل الترتيب.

وعانى أحد في المواجهتين السابقتين والتي تلقى فيها خسارتين أمام الفتح 4-صفر، وأمام الشباب 1-صفر في المرحلة السابقة.