تشولاك الوحدة: جودة اللاعبين زادت من قوة الدوري السعودي

أكد التركي إيمري تشولاك، لاعب نادي الوحدة، على قوة المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب وجودة لاعبين أصحاب جودة عالية ونوعية مميزة.

وأضاف في لقاء مع برنامج "في المرمى": بشكل عام فإن إيقاع اللعب في السعودية أبطأ قليلا من إسبانيا، لكن المقارنة هنا ليست في مكانها فالدوري الإسباني من أكبر الدوريات العالمية والإمكانيات لديهم مختلفة، لكنني أرى أن الدوري السعودي يتطور كثيرا من موسم إلى آخر، لاسيما في ظل التعاقد مع أكبر من الأجانب.

وانتقل صاحب الـ "27 عاما" من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني إلى الوحدة في الصيف الماضي، وأشار إلى أنه لم يسمع عن الوحدة عندما قدم له العرض، موضحا: تعرفت بعدها على النادي، وأحببت مشروعهم، وبعد وصولي تفاجأت من روعة الجماهير التي تؤازرنا في كل وقت خصوصا في مبارياتنا على أرضنا.

ورأى تشولاك أن الحياة في السعودية ليست معقدة ولا يشعر بالملل فيها، لوجود العديد من الأماكن والمطاعم التركية، وأردف: كما أن زملائي في الفريق ساعدوني في التأقلم على الحياة بجدة.