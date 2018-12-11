قصي الفواز يشارك في مؤتمر دبي الرياضي العالمي

يشارك قصي الفواز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للمرة الأولى في جلسات مؤتمر دبي الرياضي العالمي والتي تقام في الثاني من يناير تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد".

وسيكون خافيير سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي الإنجليزي مشاركاً في الجلسة الرئيسية التي تحمل عنوان "كرة القدم.. أبعاد متعددة" بالإضافة إلى ميغيل أنخيل غيل رئيس أتليتكو مدريد التنفيذي وممثل عن لجنة دوري المحترفين الإماراتية ومدير تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفي الثالث من يناير سيتم توزيع جوائز دبي غلوب سوكر، وتضم قائمة المشاركين كلاً من بلايس ماتويدي لاعب يوفنتوس الإيطالي وبطل كأس العالم 2018 مع فرنسا والظاهرة البرازيلي رونالدو وديديه ديشان بطل كأس العالم مع فرنسا كلاعب ومدرب عامي 2998 و2018 والنجم الكرواتي السابق بوبان.