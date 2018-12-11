مدرب الاتفاق: لا نملك الوقت لتصحيح أوضاع الفريق

أكد الإسباني سيرخيو بيرناس مدرب الاتفاق عدم وجود وقت كافٍ لتصحيح أوضاع الفريق الذي لم ينتصر في آخر 6 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بيرناس في المؤتمر الصحفي: نعمل بكل جدية لاستعادة مستوى الفريق والعودة لطريق الانتصارات، لكن الوقت لا يسمح لنا بالتصحيح كوننا نلعب مباريات متتالية والوقت ضيق، لكني سعيد بأن اللاعبين يعملون كمجموعة واحدة بروح عالية وتفاهم كبير



وبشأن بعض التغييرات التي يجريها، أكد المدرب الإسباني أن هذه التغييرات تأتي بحسب ظروف الفريق ومدى جاهزية اللاعبين المصابين، إضافة إلى المنافس، موضحا أنه يعمل على الأسباب التي تجعل الفريق يستقبل عددا من الأهداف في المباريات الماضية لإيجاد حلول لهذه المشكلة.



وطالب بيرناس جماهير الاتفاق بالوقوف مع الفريق في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدا أن أكثر ما يحتاجه اللاعبون في هذه الفترة هو الدعم الجماهيري لاستعادة الثقة وتحديدا للمهاجمين الذين يضيعون الكثير من الفرص.