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"شد عضلي" يغيّب الشلهوب عن تدريبات الهلال

المصدر: العربية.نت
الشلهوب مع محمد جحفلي في مباراة سابقة الموسم الماضي
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تعرض محمد الشلهوب قائد الهلال إلى إصابة عضلية غيبته عن تدريبات فريقه يوم الاثنين استعداداً لخوض المباراة المؤجلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام أحد.

وقال حساب الهلال على "تويتر" إن اللاعب المخضرم لم يشارك في تدريب الفريق الجماعي بعدما تعرض إلى شد في عضلة الساق الخلفية.

وخاض الشلهوب 4 مباريات في الدوري هذا الموسم بعدد دقائق وصل إلى 33 دقيقة لعب، وبقي على مقاعد البدلاء في المباريات المتبقية وآخرها التعادل أمام النصر 2-2.

ويحتل الهلال المركز الأول في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة مع بقاء مباراة مؤجلة أمام أحد.

كلمات دالّة

#أحد, #الهلال, #محمد الشلهوب, #دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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