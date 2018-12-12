آل الشيخ يعتمد مجلس إدارة اتحاد جدة

اعتمد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد جدة برئاسة المكلف لؤي ناظر، ونائبه حمد الصنيع.

واستلم ناظر مهمة الرئاسة أواخر الشهر الماضي، وتحديداً بعد استقالة نواف المقيرن من منصبه عقب الهزيمة أمام أهلي جدة في الديربي بنتيجة 3-1.

وسيكون سعيد باوزير أميناً عاماً للنادي، وفيصل الصبان أمينا للصندوق، فيما سيضم مجلس الإدارة كلاً من ياسر نصيف ومحيي الدين صالح كامل وأنمار الحائلي وأحمد كعكي وعبدالله كبوها وياسر نصيف.

ويحتل اتحاد جدة المركز الأخير في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات، مقابل الخسارة في 9 مباريات.