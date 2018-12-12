عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

آل الشيخ يعتمد مجلس إدارة اتحاد جدة

المصدر: العربية.نت
الرئيس لؤي ناظر إلى جانب المدرب الكرواتي سلافين بيليتش
رابط مختصر

اعتمد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد جدة برئاسة المكلف لؤي ناظر، ونائبه حمد الصنيع.

واستلم ناظر مهمة الرئاسة أواخر الشهر الماضي، وتحديداً بعد استقالة نواف المقيرن من منصبه عقب الهزيمة أمام أهلي جدة في الديربي بنتيجة 3-1.

وسيكون سعيد باوزير أميناً عاماً للنادي، وفيصل الصبان أمينا للصندوق، فيما سيضم مجلس الإدارة كلاً من ياسر نصيف ومحيي الدين صالح كامل وأنمار الحائلي وأحمد كعكي وعبدالله كبوها وياسر نصيف.

ويحتل اتحاد جدة المركز الأخير في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات، مقابل الخسارة في 9 مباريات.

كلمات دالّة

#اتحاد جدة, #تركي آل الشيخ, #لؤي ناظر, #الهيئة العامة للرياضة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر