البريك فقد الكرة كثيراً.. وتبديل عطيف أثّر في الديربي

أشارت أرقام مباراة ديربي الرياض إلى أن لاعبي الهلال مرروا 263 تمريرة خلال اللقاء، ووصلت الدقة إلى 72%، حيث فقد الفريق الكرة 124 مرة، واستعادها 53 مرة أيضا.

وتعادل الهلال والنصر 2-2 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصلت نسبة استحواذ الهلال إلى 83%، واعتمد الفريق في مبارياته هذا الموسم على الاستحواذ بغية بناء الهجمة والتحضير لها، وساعده في ذلك القدرات العالية التي يمتلكها اللاعبين على المستوى المهاري والجانب البدني، مما منح الهلال أفضلية امتلاك الكرة في معظم دقائق المباريات.

وبدأ المدرب البرتغالي جيسوس مباراته أمام النصر بطريقة "4-4-3"، وظهر تركيزه على وسط الملعب لفرض السيطرة الميدانية، ووصل استحواذ الهلال في أول ربع ساعة إلى 46%، وانخفضت النسبة تدريجيا إلى أن وصلت إلى 36% في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، وقلت نسبة الاستحواذ في الشوط الثاني بعدما دفع جيسوس بسلمان الفرج في مكان عبدالله عطيف في الدقيقة 76.

ويعد محمد البريك أكثر لاعب فقد الكرة في الهلال "20 مرة"، وجاء بعده كاريو "16 مرة".