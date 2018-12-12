الهلال يعود للانتصارات بفوز صعب على أحد

استعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب على مضيفه أحد 1-صفر، يوم الأربعاء، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، في مباراة مؤجلة من المرحلة 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجد الهلال صعوبةً كبيرة في الشوط الأول الذي بدأه بهجوم كاد يثمر هدفا مبكرا بعدما أضاع مهاجمه الفنزويلي غليمين ريفاس هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله حسن كادش ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المغربي زهير لعروبي الذي تصدى لها بصعوبة، وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه ريفاس الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس زهير لعروبي الذي تصدى لها بصعوبة.

ولم يتوقف هجوم الهلال وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله عبدالله عطيف أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة وصلت ضعيفة للحارس زهير لعروبي.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للهلال للاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس زهير لعروبي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني انتظر الهلال حتى الدقيقة 54 والتي شهدت تسجيله هدفه الوحيد عن طريق ركلة جزاء نفذها الفرنسي غوميز بنجاح، وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه أحمد أشرف يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وفي الوقت بدل الضائع كاد الكاميروني أدولف تيكو مدافع أحد يسجل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله حسين عبدالغني وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس علي الحبسي الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة في المركز الأول، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، وبقي أحد على رصيده السابق 6 نقاط في المركز قبل الأخير.

