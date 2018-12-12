الوحدة يستدرج الاتفاق.. والفيصلي يصطدم بالفتح

يسعى الوحدة إلى استغلال ظروف مضيفه الاتفاق حينما يحل ضيفاً عليه، يوم الخميس، على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين يبحث الفيصلي عن مواصلة انطلاقته حينما يواجه مضيفه الفتح في افتتاح المرحلة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون الاتفاق مطالباً بتحقيق ثلاث نقاطٍ حينما يستضيف نظيره الوحدة، بعدما عانى الاتفاق من سوء النتائج في المراحل الست الماضية والذي لم يعرف فيها الاتفاق طعم الفوز حيث خسر مواجهات كان آخرها أمام جاره القادسية في المرحلة السابقة وتعادل أمام الشباب.

وتراجع الاتفاق كثيراً في سلم الترتيب بعدما كان يطارد فرق الصدارة في بداية الدوري حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

ويسعى الوحدة إلى استعادة توازنه عقب خسارته أمام ضيفه التعاون في المرحلة الماضية، وقدّم الوحدة أداءً مميزاً في المرحلة قبل السابقة عقب فوزه على النصر في عقر داره 2-1، إلا أنه خسر أمام التعاون على أرضه في المرحلة السابقة ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يبحث الفيصلي عن مواصلة مستوياته المميزة حينما يحل ضيفاً على الفتح، وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً في المراحل الست الماضية والتي لم يعرف فيها طعم الخسارة بعدما حقق فيها ثلاثة انتصارات أمام الرائد والاتفاق واتحاد جدة، وتعادل في مثلها أمام الشباب والهلال والقادسية ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ويتطلع الفتح لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والذي سيقربه أكثر من التعاون صاحب المركز الرابع، وحقق الفتح فوزاً ثميناً على الحزم 3-2، في مواجهة كانت تسير نحو نتيحة التعادل إلى أن سجّل مهاجمه حمد الجهيم هدف الفوز في الوقت بدل الضائع عن طريق ركلة جزاء ليبقى في المركز السابع برصيد 16 نقطة.