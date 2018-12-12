عطيف: الفوز على أحد أهم من المستوى

أكد عبدالله عطيف لاعب الهلال أن النتيجة أهم بكثير من تقديم المستوى وذلك بعد فوز فريقه على أحد بهدف الفرنسي بافتمبي غوميز من ركلة جزاء ليبتعد في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

وقال عطيف في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، إن الفريق حصد ثلاث نقاط غاية في الأهمية، لاسيما في ظل ضغط المباريات بالبطولات المختلفة.

وأشار عطيف إلى أن تحقيق الفوز أهم من الظهور بمستويات جيدة، معللا كثرة إصابات اللاعبين بضغط المباريات، وقال: الأهم أن الفريق يسير بثبات. طوينا صفحة مواجهة أحد، وبدأنا من الآن التفكير في لقاء الحزم.